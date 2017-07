In occasione del Comic-Con di San Diego ogni anno la città californiana si riempie di eventi collaterali che non sono riservati a possessori del badge. Approfittando dell’enorme partecipazione di pubblico, infatti, numerosi studios organizzano vere e proprie esperienze: nell’edizione 2017 abbiamo trovato memorabile, per esempio, quella di Blade Runner 2049

Domenica abbiamo avuto l’opportunità di visitare un altro di questi eventi collaterali: un temporary museum di LAIKA, lo studio d’animazione in stop motion presieduto da Travis Knight (la nostra intervista in occasione della presentazione di Boxtrolls a Venezia), che peraltro oltre a essere regista dello spin-off di Transformers dedicato a Bumblebee è anche figlio del fondatore della Nike.

Il micro museo proponeva varie aree dedicate ciascuna a un film della compagnia (Coraline, ParNorman, BoxtTrolls – le Scatole Magiche e Kubo e la Spada Magica) con una esposizione di veri oggetti di scena, scenografie e puppet utilizzati durante le riprese. Un’esperienza davvero suggestiva legata anche al lancio di un paio di Nike brandizzate per ciascun film progettate da Tinker Hatfield e disponibili in numero limitatissimo (erano in palio in una riffa). Dopo il Comic-Con, l’esposizione toccherà varie città degli Stati Uniti a partire da Portland (Oregon), sede della LAIKA.

Abbiamo documentato questa suggestiva esperienza con un video e numerose immagini: