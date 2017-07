Il Comic-Con di San Diego non è solo file interminabili per accedere ai panel o fiumi di persone in cerca dell’ultimo Funko Pop. Tantissimi appassionati di cosplay, infatti, vivono l’appuntamento californiano come un momento per mostrare la loro ultima creazione, e spesso lavorano tutto l’anno per preparare un costume.

I cosplayer dell’edizione 2017 ci sono sembrati un po’ meno del solito, ma molto preparati: se l’anno scorso lamentavamo un approccio un po’ dozzinale, quest’anno abbiamo visto tantissima creatività all’opera (come nel crossover tra La Bella e la Bestia e X-Men) e anche il desiderio di stare al passo coi tempi (moltissimi cosplay di Stranger Things o The Handmaid’s Tale, che trovate nella galleria su BadTv.it, oppure Hela e Thor nella versione di Thor: Ragnarok).

Abbiamo raccolto i più interessanti in una gigantesca galleria che potete scorrere qui sotto: diteci quale preferite!

