Qualche giorno fa al Comic-Con di San Diego abbiamo avuto l’opportunità di partecipare alla Blade Runner 2049 activation , una ricostruzione molto fedele delle ambientazioni del film di Denis Villeneuve che ci ha fatti calare perfettamente nel mondo creato da Ridley Scott 35 anni fa.

Un mondo che è diventato iconico anche grazie alle musiche di Vangelis, e oggi scopriamo che per creare una “ambientazione sonora” originale ma che ricordi quelle atmosfere a Johann Johansson verrà affiancato nientemeno che Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch.

Lo rivela lo stesso Villeneuve a Studio Cine Live (via Film Music Reporter): i due compositori scriveranno musiche aggiuntive lavorando sui temi già composti da Johansson. È possibile che quanto scritto dal musicista islandese non fosse abbastanza nelle corde per le atmosfere della saga (anche perché sappiamo che Villeneuve vuole che la colonna sonora si ispiri alle musiche di Vangelis, proprio come la fotografia di Roger Deakins è ispirata a quella del film originale).

La pellicola è diretta da Denis Villeneuve (Sicario, Prisoners). A occuparsi della distribuzione saranno la Warner Bros. (nel Nord America) e la Sony Pictures (nel resto del mondo).

Confermati nel cast Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Barked Abdi, Mackanzie Davis e Ana de Armas, il film sarà ambientato alcuni decenni dopo l’originale di Ridley Scott del 1982.

La sceneggiatura è opera di Hampton Fancher (co-autore della sceneggiatura dell’originale) e Michael Green, i due si sono basati su un’idea di Fancher e Ridley Scott, che sarà produttore esecutivo del film. Roger Deakins, nominato a 13 premi Oscars, sarà direttore della fotografia.

L’uscita è prevista per il 6 ottobre 2017.