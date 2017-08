Star Wars: Gli Ultimi Jedi, svelati i primi dettagli sul ruolo di Benicio Del Toro!

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In un nuovo articolo del lungo speciale di EW dedicato ascopriamo qualcosa in più sul personaggio interpretato da

Grazie al servizio fotografico di Annie Leibovitz uscito su Vanity Fair qualche tempo fa abbiamo scoperto che si chiamerà DJ e sarà una figura misteriosa “le cui vesti logore e il cui atteggiamento indolente nascondono una mente acuta e grandi abilità”. Ora apprendiamo che sarà coinvolto nella missione di Finn (John Boyega) e Rose (Kelly Marie Tran) nella città casinò di Canto Bight, come spiega Boyega:

Ci serve una persona in grado di decifrare codici, e lui è il migliore della galassia. Sfortunatamente è un tizio molto sospetto e interessato solo ai soldi, non vuole schierarsi e ha delle opinioni molto particolari. La Resistenza bombarda il Primo Ordine un giorno, il Primo Ordine bombarda la Resistenza quello successivo. È una guerra costante che non finirà mai, secondo lui, e così il suo obiettivo è quello di trarre profitto da questa situazione – cosa che non lo rende una persona molto affidabile.