Sarebbe affascinante vedere come spiegherebbero non solo che sei un vampiro che se ne va in giro in pieno giorno, ma anche come è possibile che tu sia un po’ invecchiato! [ride]. Quando non c’è del materiale originario le cose si complicano. Tutta la serie si svolge nell’arco di un anno, quindi penso che [proseguire] sarebbe potenzialmente ridondante. Una parte importante del film riguarda la tensione sessuale. Una volta consumata, non c’è molto da aggiungere [ride].

ha avuto modo di dire la sua circa l’idea della Lionsgate di proseguire con nuovi film del franchise diper il grande schermo. In maniera abbastanza diplomatica, l’attore ha fatto intendere che tornare nel mondo della saga tratta dai romanzi di Stephanie Meyer non costituisce una priorità per la sua carriera:

L’attore, dopo la saga di Twilight, ha lavorato a un gran numero di film con grandi nomi. David Cronenberg lo ha diretto in Cosmopolis e Map to the Stars, e Werner Herzog in Queen of the Desert.

Fonte: ThePlaylist