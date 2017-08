tempo di lettura 2'

La notizia è stata data qualche ora fa da Deadline

E farà certamente discutere e fantasticare i fan.

A quanto pare la Warner è nelle fasi preliminari di pianificazione di un nuovo tassello dell’DCEU, nello specifico si tratterebbe di un film dedicato al Joker, l’iconico principe pagliaccio del crimine di Gotham, la più celebre fra le nemesi di Batman.

Lo studio avrebbe affidato a Todd Phillips, regista di Old School e della Trilogia di Una Notte da Leoni, il compito di realizzare lo script insieme allo sceneggiatore di 8 Mile Scott Silver. Phillips si occuperà anche della regia e della produzione i cui oneri verranno condivisi insieme a un filmmaker leggendario quale Martin Scorsese. La pellicola sarà la prima figlia di una nuova etichetta – ancora priva di una nomenclatura ufficiale – il cui compito sarà quello di espandere il canone cinematografico delle proprietà DC e di creare differenti storyline nelle quali differenti attori interpreteranno personaggi già impersonati da altri.

Deadline avrebbe appreso che quello incentrato sul Joker sarà una storia sulle origini del personaggio del tutto scollegata rispetto a quanto visto finora tanto che il villain non sarà impersonato nuovamente da Jared Leto, che tornerà regolarmente (?) nel sequel di Suicide Squad e nello spin off di Harley Quinn. In questa nuova iterazione sarà un attore, probabilmente più giovane di Leto, a vestire i panni di Joker. Il popolare sito di cinema americano avrebbe appreso anche i primi dettagli del lungometraggio che avrà dei toni hard boiled e sarà ambientato nella Gotham City dei primi anni ’80. A quanto pare l’intenzione è quella di renderlo simile non tanto alle altre opere del DCEU quanto a pellicole di Scorsese quali Taxi Driver, Toro Scatenato e Re per una Notte.

Phillips e Silver sarebbero già al lavoro sullo script, anche se allo stato attuale delle cose non si conosce nulla in materia di tempistiche di esordio nelle sale.