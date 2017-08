tempo di lettura 2'

, l’attrice e modella israeliana interprete dinel DCEU della Warner, è la protagonista della cover story del nuovo numero (americano) del magazine Rolling Stone . Nell’intervista rilasciata alla testata, la star ha commentato brevemente il cambio alla regia di, il film corale in uscita il prossimo novembre.

Ecco cosa ha dichiarato a proposito dell’arrivo di Joss Whedon al timone del blockbuster e sulle riprese aggiuntive da lui dirette e scritte:

Guarda, da quello che ho capito io Joss era la prima scelta di Zack come suo sostituto per portare a termine le riprese del film. E il tono del lungometraggio non risulterà stravolto perché era già stato girato. Joss si sta limitando a delle rifiniture.

Ovviamente l’ultimo inciso di Gal Gadot va a cozzare sensibilmente con i vari rumour proposti nelle ultime settimane da svariate testate americane che hanno parlato di riprese aggiuntive particolarmente estese e costose (maggiori dettagli qui e qui) anche per via dell’ormai celebre “Baffogate”.

Ma la storia dell’industria cinematografica insegna che anche da produzioni molto travagliate possono nascere in ogni caso film di successo in grado di ottenere i favori del pubblico.

In calce potete ammirare Gal Gadot sulla copertina di RS.

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.