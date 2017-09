Aquaman: un villaggio italiano ricreato sul set in Australia

tempo di lettura 1'

Dolph Lundgren ha condiviso un nuovo video dal set di, il cinecomic di James Wan attualmente in fase di riprese.

La produzione è ancora in corso in Australia, dove negli studios della Village Roadshow è stato ricreato un villaggio italiano. Nel video l’attore spiega che è alcuni giornalisti sono in visita sul set.

Le riprese dovrebbero presto fare tappa in Sicilia, ma di questo vi terremo aggiornati!

Doing some early PR for 'Aquaman'…💪 A post shared by Dolph Lundgren (@dolphlundgren) on Sep 27, 2017 at 9:49pm PDT

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!