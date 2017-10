Star Wars: Gli Ultimi Jedi, svelato l’inizio del film?

tempo di lettura 1'

Il sito olandese Jedi Bibliothek (via Making Star Wars ) ha scovato, in un libro dedicato alla costruzione di un modellino di X-Wing (IncrediBuilds: Journey to Star Wars: The Last Jedi: A-wing Deluxe Book and Model Set), un passaggio interessante molto interessante a proposito di

Visti gli eventi del Risveglio della Forza, dovrebbe trattarsi dell’inizio del film visto che racconta dell’evacuazione da D’Qar, la base della Resistenza:

Dopo la distruzione della Base Starkiller da parte degli squadroni di Poe Dameron, il Primo Ordine scovò il quartier generale della Resistenza sul pianeta D’Qar per cercare vendetta. A-wing si librarono per difendere la flotta della Resistenza e i mezzi di trasporto in fuga dalla base. Quando tre navi del Primo Ordine emersero dall’iperspazio per attaccare, uno squadrone di A-wing, comandato da Tallie Lintra, accorse in sostegno di Poe Dameron e dei caccia d’assalto della Resistenza contro la corazzata del nemico.

L’articolo è stato poi rimosso dal sito della fonte, a riprova che dovrebbe trattarsi di informazioni ufficiali diramate senza approvazione.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.