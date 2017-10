tempo di lettura 2'

La musica si è ritagliata un ruolo enorme all’interno dei primi due capitoli di Guardiani della Galassia, è lo farà anche nel Vol. 3.

Il regista James Gunn ha svelato di aver scelto da una lunghissima lista di 181 canzoni già 10 pezzi per essere inserite all’interno di Guardiani della Galassia Vol. 3: “Nel Vol. 1 e nel Vol. 2 che canzoni erano state scelte da Meredith, il suo modo di comunicare con Peter”, ha dichiarato Gunn in un Q&A su Facebook, “Nel Vol. 3 invece la selezione è stata fatta da Yondu, sempre per Peter”.

Alla fine del Vol. 2 infatti viene dato a Peter uno Zune recuperato dallo stesso Yondu per lui e contenente più di 300 canzoni.

Actually this is from a long time ago. Almost all of the songs – at least 10 – are already chosen. https://t.co/K9ZzcIpQ5B

— James Gunn (@JamesGunn) 5 ottobre 2017