Le motivazioni della mossa non sono del tutto chiare.

La questione potrebbe essere imputabile alle imminenti riprese di Maleficent 2, fissate al primo quarto del 2018 e primo impegno nell’agenda di Angelina Jolie.

O magari alla volontà di dare forma a una pellicola meno “divisiva” di La Mummia.

L’unica certezza al momento è che la Universal e Bill Condon hanno deciso di posticipare la release di La Moglie di Frankenstein, nonostante la pre-produzione già avviata in vista delle riprese fissate a febbraio, perché “non c’è la volontà di lavorare in fretta solo per rispettare una data di uscita fissata in precedenza”. Il film non sarà più nelle sale il 14 febbraio del 2019, ma in data ancora da stabilire.

Nel report pubblicato da Deadline viene inoltre specificato che Javier Bardem, collegato alla parte della creatura a cui il Dr. Frankenstein dona la vita, sarebbe ancora “solo” in fase di trattative e il suo casting non sarebbe ancora del tutto certo. Come, d’altronde, quello di Angelina Jolie solo che, in questo caso, Condon e la Universal potrebbero già aver individuato una sostituta. Un insider avrebbe rivelato a The Wrap che, qualora non si riuscisse a trovare un punto d’incontro con la star citata, il regista e la major starebbero considerando di proporre il ruolo a Gal Gadot, la Wonder Woman cinematografica.

