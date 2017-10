Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

È arrivata online grazie a Indigo Film la prima immagine ufficiale di, il film disu

Nello scatto, che trovate in fondo alla pagina, Toni Servillo appare nei panni dell’ex premier.

Vi ricordiamo che stando a quanto riportato da Malcom Pagani su Il Messaggero a fine luglio, Silvio Berlusconisarebbe estremamente lieto della decisione di Sorrentino di girare un film su di lui, dopo la poco soddisfacente esperienza avuta recentemente col documentario “My Way”diretto da Antongiulio Panizzi, ma concepito e condotto da Alan Friedman: “Ma come? Gli ho dato tutto quel tempo ed è venuta fuori una schifezza”. E dopo quella, leggermente più datata, con le “fiamme ideologiche” di Il Caimano di Nanni Moretti. Proprio per tali ragioni, l’ex premier avrebbe offerto a Sorrentino la possibilità di girare a Villa Certosa:

E per tutto, l’uomo abituato ad atterrare a Milanello in elicottero o marciare in fila ai Caraibi con la truppa, intendeva ciò che non si può valutare. Ciò che è etereo. Ciò che per definizione balla tra terra e cielo. Sorrentino, divertito e un po’ basito, ascoltava. Silvio disponeva la mercanzia: «Se lo desidera le permetto di girare a Villa Certosa o nel mausoleo di famiglia ad Arcore».