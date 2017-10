tempo di lettura 1'

Grazie a Impawards possiamo dare uno sguardo a tre nuovi poster di, adattamento cinematografico del best-seller di R.J. Palacio.

Nella pellicola, diretta da Stephen Chbosky (Noi Siamo Infinito) e basata su una sceneggiatura di Steve Conrad, Jacob Tremblay (Room) veste i panni di Auggie, un bambino nato con una grave deformità facciale che entrerà per la prima volta nel mondo scolastico. Nel cast anche Julia Roberts e Owen Wilson, nei panni dei suoi genitori.

Il film arriverà nelle sale americane a novembre e verrà anche presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Potete ammirare i poster qui sotto:

Wonder racconta la storia di un bambino di nome August Pullman che a causa di una terribile deformità del volto ha subito 27 operazioni per riuscire a respirare, vedere e sentire senza assistenza. Non si è mai inserito nella società, finchè a dieci anni non viene iscritto alla quinta elementare e va a scuola per la prima volta.

Scritto da Chbosky, Jack Thorne e Steve Conrad, il film è stato prodotto dalla Mandeville Films e dalla Lionsgate, e arriverà il 17 novembre nei cinema americani.