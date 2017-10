Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In occasione della promozione dell’ultima serie Netflixha parlato della situazione dell’industria facendo un diretto riferimento ai Marvel Studios.

Il regista crede che i talenti del settore andrebbero impiegati per film e storie meno convenzionali e con più sostanza. In tal senso – ha spiegato il filmmaker – Netflix ha aperto la strada a nuove forme di narrazione che Hollywood non asseconda.

Queste le sue parole:

Guarda, c’è tantissimo talento in giro, tante persone che sanno di non poter aspirare a molto lavorando per la Marvel. Sono del parere che se riusciamo a creare le giuste condizioni per qualcosa di riflessivo, adulto, interessante, complesso e per storie avvincenti, allora c’è la possibilità di produrre qualcosa che non debba sempre ruotare intorno a tre atti, essere un episodio da 20 minuti o chiudersi con un colpo di scena. Viviamo in un’epoca emozionante.