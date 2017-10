tempo di lettura 2'

Quando il primo teaser diè approdato in rete qualche giorno fa, è apparso subito chiaro a tutti che lo spin-off degliavrà un taglio horror, a dimostrazione che i cinecomic non sono un genere a sè.

Ora, in una intervista pubblicata da IGN, il regista Josh Boone rivela che nella sua mente il film è il primo di una trilogia horror sui Nuovi Mutanti, dove ogni episodio toccherà sotto-generi horror diversi. La trilogia è stata proposta alla Fox sin dalla prima presentazione del progetto, ed è basata sui fumetti di Bill Sienkiewicz e Chris Claremont [The New Mutants vol. 1 #18-31, 35-38], dove “i Nuovi Mutanti sono diventati dark, surreali e molto più horror”:

Saranno tutti film horror, e saranno ben distinti l’uno dall’altro. Questo primo film avrà il taglio da horror soprannaturale realistico, il prossimo invece sarà un tipo di horror completamente diverso. […] Vogliamo esaminare il genere horror attraverso i cinecomic, ciascun film toccherà un genere horror diverso prendendo ispirazione dai grandi eventi dei fumetti che amiamo.

Ovviamente il progetto di fare una trilogia dipenderà dal successo del primo film. Vi terremo aggiornati a riguardo!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.

Nel cast del film Anya Taylor-Joy (Split, The Witch) come Magik, Maisie Williams (Game of Thrones, Doctor Who) come Wolfsbane, Charlie Heaton (Stranger Things, Shut In) come Cannonball, Blu Hunt (The Originals) come Danielle Moonstar, Henry Zaga (13 Reasons Why) come Sunspot, e Alice Braga (Queen of the South, Predators, I Am Legend) come la dottoressa Cecilia Reyes. Warlock verrà creato in CGI.

New Mutants arriverà al cinema il 13 aprile 2018.