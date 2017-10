tempo di lettura 2'

Se è vero che all’interno dell’UCM“chiuderà” in qualche modo la storyline apertasi connel 2008, dopo il film dei fratelli Russo si aprirà una nuova fase dell’UCM (alla quale ci si riferisce, in maniera informale, con l’appellativo di “fase cosmica”) che dovrebbe essere inaugurata da vari film, tra i quali

Il terzo film delle avventure dei Guardiani, nuovamente diretto da James Gunn, dovrebbe essere l’inizio di un nuovo arco narrativo nellUCM, pronto a introdurre e a ruotare attorno – potenzialmente – a personaggi nuovi. Il franchise dei Guardiani, inoltre, continuerà a pescare anche dal passato e dall’universo dei fumetti: lo Starhawk di Sylvester Stallone e altri membri del vecchio team dei Guardiani potrebbero dunque fare ritorno sul grande schermo.

Dettagli ai quali si allude negli ultimi tweet dello stesso Gunn, che ha ribadito che il suo film si posizionerà proprio “tra la conclusione di una lunga storia e l’inizio di un’altra”:

1/2 No. Read Kevin Feige’s quotes & not the static around them. It’s the end of one long story & the beginning of another. https://t.co/NA1f0EnQeE

— James Gunn (@JamesGunn) 16 ottobre 2017