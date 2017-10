Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Si terrà dal 1 al 5 novembre l’edizione 2017 di Lucca Comics & Games, di cui anche quest’anno noi di BadTaste.it siamo web partner.

Oggi a Milano è stata presentata la manifestazione, e tra le compagnie presenti nell’area movie anche quest’anno ci sarà Universal Home Entertainment, che presenterà Spider-Man: Homecoming, Transformers: L’Ultimo Cavaliere e Cattivissimo Me 3.

Riportiamo il comunicato:

IL SUPEREROE PIÙ AMATO DI SEMPRE, LA SAGA GLOBALE DEGLI AUTOBOT, GRU E I MINIONS PROTAGONISTI NELLO STAND A TEMA IN PIAZZA SAN MICHELE

gli esclusivi eventi

UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT ITALIA

Al lucca comics & games 2017 area movie – LOGGIATO PRETORIO

DAL 2 AL 4 NOVEMBRE UN TEAM DI FUMETTISTI FIRMERÀ ESCLUSIVE ILLUSTRAZIONI DEDICATE A SPIDER-MAN, TRANSFORMERS: L’ULTIMO CAVALIERE E CATTIVISSIMO ME 3. COMPLETANO IL PROGRAMMA UNA COINVOLGENTE VR EXPERIENCE – SABATO 4 – E IL SOCIAL CONTEST CON I COSPLAYER DI BUMBLEBEE & CO.

Universal Pictures Home Entertainment Italia sarà presente al Lucca Comics & Games 2017 – Festival Internazionale del Fumetto, del Cinema d’Animazione, dell’Illustrazione e del Gioco – con tre imperdibili appuntamenti dedicati al grande cinema per adulti e bambini, in programma all’interno dell’Area Movie del Festival.

Universal Pictures Home Entertainment Italia avrà un proprio stand – ubicato nel Loggiato Pretorio di Piazza San Michele – dedicato a Transformers: L’Ultimo Cavaliere (in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K UHD e Collezioni complete DVD e Blu-Ray dal 25 Ottobre), Spider-Man Homecoming (in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K UHD e Collezioni complete DVD e Blu-Ray dal 15 Novembre) e Cattivissimo Me 3 (in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K UHD e Collezioni complete DVD e Blu-Ray dal 6 Dicembre).

Dal 2 al 4 Novembre un team di fumettisti firmerà un’esclusiva illustrazione a tema per ogni acquisto di prodotto presso lo stand, con il seguente calendario: Alberto Pagliaro (Transformers: L’Ultimo Cavaliere) giovedì 2 novembre dalle 14:00 alle 16:00; Daniele Caluri (Spider-Man Homecoming) venerdì 3 novembre dalle 13:00 alle 14:00; Claudia Razzoli – aka Nuke (Cattivissimo Me 3) sabato 4 Novembre dalle 14:00 alle 16:00.

Per i fan dei Transformers e di Spider-Man, inoltre, è in programma – sabato 4 novembre – una coinvolgente VR experience con un contenuto speciale interattivo con strumenti di ultima generazione. L’engagement legato alla saga degli Autobot, infine, passerà anche attraverso i social media. Ai cosplayer Transformers, infatti, verrà chiesto di condividere la propria foto in costume durante i giorni della rassegna sul proprio profilo Facebook, con modalità privacy “pubblica”. Lo scatto più votato – con il tag #transformers5 e la menzione @universalpicturesitalia – verrà insignito del titolo di Cosplayer dell’anno e riceverà un esclusivo playset Hasbro.