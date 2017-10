tempo di lettura 2'

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo all’inizio delle riprese di, il nuovo film del regista livornese Paolo Virzì.

Iniziano a Roma le riprese di “Notti Magiche”

il nuovo film di Paolo Virzì

“Una commedia che è anche un noir” anticipa il regista

Mercoledì 18 ottobre Paolo Virzì torna sul set per iniziare le riprese del suo nuovo film dal titolo “Notti Magiche”

“Notti Magiche” è ambientato a Roma nell’estate dei mondiali di calcio del 1990 e vede come protagonisti principali gli esordienti Mauro Lamantia, Giovanni Toscano e Irene Vetere nel ruolo di tre giovani aspiranti sceneggiatori.

Folto il cast dei ruoli secondari, da Giancarlo Giannini a Roberto Herlitzka, da Paolo Bonacelli ad Ornella Muti, e poi Marina Rocco, Andrea Roncato, Giulio Scarpati, Emanuele Salce, Giulio Berruti, Ludovica Modugno, Ferruccio Soleri, Simona Marchini e numerosi altri.

La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista insieme a Francesca Archibugi e Francesco Piccolo.

A proposito della trama di “Notti Magiche” Virzì anticipa:

“Si tratta di una commedia che è anche un noir: un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere, i principali sospettati dell’omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori. In una nottata al Comando dei Carabinieri viene ripercorso il loro viaggio trepidante, sentimentale ed ironico nello splendore e nelle miserie dell’ultima stagione gloriosa del Cinema Italiano.”

“Notti Magiche” è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone Film Group, con Rai Cinema e uscirà nelle sale italiane nel 2018 distribuito da 01 Distribution.

Intanto cresce l’attesa per l’ultimo lavoro di Virzì applaudito al Festival di Venezia “Ella&John – The Leisure Seeker”, interpretato da Helen Mirren e Donald Sutherland, che uscirà nelle sale italiane il 18 gennaio 2018 in contemporanea con l’uscita nelle sale negli Stati Uniti e in tutto il mondo.