tempo di lettura 2'

Dopo il grande successo al box-office, Nexo Digital e Adler Entertainment hanno annunciato una replica in contemporanea nazionale diil 20 novembre.

Sono infatti oltre 130mila gli spettatori che hanno visto il film in sala nei tre giorni di programmazione, per un incasso di ben 1.2 milioni di euro. Il risultato ha convinto Nexo e Adler a riportare la pellicola in sala per un giorno, dando la possiblità a chi non l’ha vista (ma ne ha sentito parlare in questi giorni) di recuperarla.

Riportiamo il comunicato: