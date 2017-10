tempo di lettura 2'

ha un’agenda molto piena. Come spesso accade, anche grandi nomi trascorrono molto tempo su progetti che – per ragioni produttive o indisponibilità di vari addetti ai lavori – finiscono per essere rimandati, congelati o definitivamente accantonati. Proprio il regista, in una delle sue ultime interviste, ha voluto spiegare come mai il progetto del sequel distia richiedendo tempi lunghi di sviluppo.

Da quanto affermato da Fincher, la volontà di procedere indubbiamente c’è. Ciò che occorre, tuttavia, è che quantità e qualità del materiale partorito siano all’altezza di un progetto ambizioso.

Come spiegato dal regista:

Ho lavorato su uno show per la HBO che non ha mai visto la luce, il tutto mentre contemporaneamente lavoravo a Mindhunter. È un anno, poi, che lavoro con Dennis Kelly su World War Z 2… speriamo tutti di mettere insieme del materiale sufficiente che possa essere una ragione per fare un film, e non una scusa per farne uno.

Il sequel di World War Z, al momento, non ha una data di uscita ufficiale. A oggi, non rimane che attendere altre informazioni sul suo lungo e complesso processo di sviluppo.

Fincher non dirige un lungometraggio da Gone Girl (2014). Se World War Z 2 entrerà definitivamente in produzione, sarà il secondo sequel al quale il regista lavorerà dopo Alien 3. Sarà invece la quarta volta che lavorerà con Pitt dopo Se7en, Fight Club e Il Curioso Caso di Benjamin Button.

Nonostante i numerosi problemi di produzione, World War Z ha ottenuto 540 milioni di dollari in tutto il mondo ed è ritenuto un buon successo (ne costò 190). Il secondo film verrà prodotto da Pitt e Dede Gardner della Plan B, Jeremy Kleiner, Ian Bryce e David Ellison della Skydance.

Fonte: Collider