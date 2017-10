tempo di lettura 2'

Quando, a fine agosto, abbiamo intervistato, sapevamo che porgere una domanda diretta sul casting dinon sarebbe servito a nulla perché i due non si sarebbero potuti sbilanciare più di tanto.

Proprio per questa ragione abbiamo preferito parlare di quello li guiderà nella scelta degli attori e dell’attrice che interpreteranno i Perdenti ormai cresciuti (trovate la nostra intervista ai realizzatori di IT in questa pagina).

Chiaramente sul web ormai da settimane si inseguono rumour di “fantacasting” vari ed eventuali: gli stessi piccoli protagonisti dei Losers nella pellicola dei record prodotta dalla New Line – Warner Bros. hanno espresso le loro preferenze in materia durante gli eventi stampa americani dell’horror tratto dal romanzo di Stephen King.

Anche noi di BadTaste ci siamo divertiti a immaginare quali attori e attrici potrebbero comparire nel capitolo due di IT. Potete scoprire le nostre scelte grazie alla fotonotizia qua sotto.

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

Questa la sinossi ufficiale e le note di produzione: