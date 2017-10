Spoiler

Attenzione: possibili spoiler

Una nuova descrizione di Steppewolf in Justice League è apparsa sull’Hollywood Magazine ed è stata riportata da ComicBookMovie. Se in passato Zack Snyder aveva accennato alla possibilità di inserire nel film alcune modifiche rispetto al materiale originario – invertendo, ad esempio, il rapporto di parentela zio-nipote tra Steppenwolf e Darkseid – alcuni nuovi possibili dettagli sembrano invece avvicinarsi a quanto presente nei fumetti. Sembra, inoltre, che nel film sarà messo in luce come Steppewolf abbia avuto dei trascorsi con Doomsday (o con un’altra versione dell’abominio kryptoniano, dal momento che quella creata da Lex Luthor non è la prima). Come riportato da CBM:

Il ruolo primario di Steppenwolf è quello di leader dei parademoni, votati alla distruzione in nome di Darkseid. La sua missione principale è quella di servire suo nipote, e il suo ruolo di villain principale in Justice League suggerisce quale sia la dimensione della minaccia rivolta verso la terra, così come indica un’inevitabile apparizione di Darkseid stesso. La star irlandese Ciaran Hinds interpreta il ruolo [di Steppenwolf] nel film, nonostante l’attore reciti attraverso l’uso massiccio di motion capture. Secondo l’attore, nel film Steppenwolf sarà anziano e stanco, e proverà disperatamente a liberarsi dalla servitù che lo lega a suo nipote.

È bene comunque prendere quanto letto con le pinze, dal momento che potrebbe essere soggetto a eventuali rettifiche o smentite.

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece. Chris Terrio e Joss Whedon hanno scritto il film su una storia di Terrio e Zack Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.

Fonte: Hollywood Magazine (via CBM)