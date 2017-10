tempo di lettura 2'

Il 2018 segnerà il 25esimo anniversario dei. Tuttavia la Saban, non ha rinnovato la registrazione del logo del film per la sua divisione Entertainment.

Per quanto si tratti solo del logo utilizzabile da una divisione della compagnia, il mancato rinnovo ha dato luogo a varie speculazioni riassumibili in due scuole di pensiero sostanzialmente opposte tra loro. La prima vede la Saban intenzionata ad annunciare un nuovo logo aggiornato, da utilizzare potenzialmente in futuro. La seconda vede l’azienda non interessata – almeno per il momento – a sviluppare altri film legati al franchise.

Costato oltre 100 milioni di dollari, il reboot cinematografico dei Power Rangers ha incassato solo 85 milioni in patria ma ha avuto una discreta performance sul mercato Home Video, recuperando una parte dei mancati proventi al box office. Il futuro dell’eventuale saga cinematografica che la Saban aveva in mente è, attualmente, sospeso in un limbo. Non rimane che attendere ulteriori sviluppi circa i piani futuri dell’azienda.

Al momento, è bene ricordarlo, in merito al futuro del franchise sul grande schermo non ci sono dichiarazioni ufficiali né da parte della Saban né dalla Lionsgate.

Il film è prodotto dalla Lionsgate e dalla Saban Films; alla sceneggiatura Ashley Miller e Zack Stenzt (X-Men: L’Inizio), mentre Roberto Orci si è occupato della produzione. La trama del film è incentrata, proprio come la serie originale, su un gruppo di cinque teenager che diventano difensori del Pianeta dopo aver ottenuto poteri extraterrestri.

Nel cast Dacre Montgomery (A Few Less Men) nei panni di Jason il Ranger Rosso, RJ Cyler (Me and Earl and the Dying Girl) come Billy il Ranger Blu, Naomi Scott (The 33) come Kimberly la Ranger Rosa, Becky G (Empire) come Trini la Ranger Gialla, Ludi Lin (Monster Hunt) come Zack il Ranger Nero, ed Elizabeth Banks come Rita Repulsa.

