A Los Angeles è stato avvistato un billboard di, libro incentrato sulla vita dicolui che Nostalgia Critic ha definito in maniera molto puntuale nella sua più leggendaria videorecensione, come “avete presente il tizio strano che vi guarda in metropolitana? Eccolo!”. Il tomo, nello specifico, segue la storia della realizzazione del suo film The Room (2003), considerato “così brutto da essere bello” e divenuto un culto della cultura pop più virata verso il trash.

Come potete constatare dalla foto qua sotto, la posa assunta da James Franco nel cartellone riprende quella del poster di The Room.

I see you, #TheDisasterArtist. If it worked for Tommy… (hot tip: call the number) 🥄🏈 pic.twitter.com/nAWh0ZSvin — jen yamato (@jenyamato) 24 ottobre 2017