È stato lo stessotramite i propri canali social a confermare il proprio ritorno inl’avventura dei Vendicatori prevista dopo l’uscita nelle sale di– postando un’emblematica foto dal set.

Downey Jr. ha difatti postato su Instagram un’immagine che mostra la sua sedia, con il nome del suo personaggio – Tony Stark – proprio accanto alle sedie con i nomi dei personaggi di Scott Lang, Natasha Romanoff e Steve Rogers.

Sul futuro dei personaggi principali, com’è noto, i fratelli Russo sono sempre stati piuttosto criptici. I due film sui Vendicatori attualmente in lavorazione potrebbero (il condizionale è d’obbligo) sacrificare alcuni nomi di punta, mostrando l’eventuale morte di alcuni protagonisti di primo piano. Nonostante i nomi dei quattro personaggi appaiano nella foto postata da Downey Jr., non è ancora dato sapere – a oggi – in che modo saranno coinvolti in Avengers 4. Potrebbero sopravvivere agli eventi di Infinity War e apparire regolarmente nel film successivo. Oppure, a seguito di eventuali e ipotetici colpi di scena, potrebbero apparire attraverso diversi artifici narrativi. Al momento, non è dato saperlo.

Avengers 4, com’è noto, era inizialmente progettato come la seconda parte di Avengers: Infinity War. Successivamente, i piani dei Marvel Studios hanno trasformato la quarta avventura dei Vendicatori in un film a sé, privo quindi della natura di “seconda parte” di un progetto di due pellicole (anche se, chiaramente, il film sarà ambientato dopo i fatti di Infinity War).

Qui di seguito la foto postata da Robert Downey Jr.

New flick, new short chair. #lumbarsupport #marvel #bts Un post condiviso da Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr) in data: 27 Ott 2017 alle ore 13:15 PDT

Avengers 4 uscirà un anno dopo Avengers: Infinity War, il 3 maggio 2019. Entrambi i film sono stati scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely e diretti da Anthony e Joe Russo, le riprese sono effettuate per la prima volta interamente con cineprese Digital IMAX.

Il cast del secondo film non è stato ancora interamente confermato, mentre in Infinity War torneranno Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scalett Johansson, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Bettany, Elizabeth Olson, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Don Cheadle, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sean Gunn, Tom Holland, Josh Brolin, e Paul Rudd. Avengers: Infinity War uscirà il 4 maggio 2018.

