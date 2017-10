tempo di lettura 1'

La pre-produzione del reboot dedovrebbe avere inizio nel febbraio del 2018. L’annuncio proviene da, creatore del personaggio, che conferma il coinvolgimento dialla regia.

Come dichiaro da O’Barr durante il Los Angeles Comic-Con:

A oggi, la pre-produzione è prevista per febbraio 2018, con alla regia un talentuoso inglese chiamato Corin Hardy. Io sarò coinvolto in ogni fase del progetto e lavorerò a stretto contatto con il regista.

Il progetto del roboot, come saprete, è stato enormemente travagliato. Nel corso degli ultimi anni, differenti registi e varie star sono vi sono stati momentaneamente legati per poi uscirne. Tra i nomi di punta, non più coinvolti, attori come Bradley Cooper, Jack Huston e Luke Evans.

