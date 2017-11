tempo di lettura 2'

L’edizione 2017 diè ormai cominciata

A seguire potete trovare il riepilogo ufficiale con i principali appuntamenti del 2 novembre.

Noi di BadTaste saremo ovviamente presenti all’evento – in qualità di webpartner – insieme ai colleghi di BadComics, BadGames e BadTv.

LUCCA COMICS & GAMES 2017

Entra nel vivo domani, giovedì 2 novembre, la 51ma edizione

Tra i protagonisti della giornata Igort, Glenn Fabry, Peter Kuper,

Marjorie Liu e Sana Takeda, Raina Telgemeier

Netflix porta a Lucca gli interpreti di Star Trek: Discovery

I più grandi nomi del fumetto internazionale saranno protagonisti degli showcase della giornata di Giovedì 2 novembre a Lucca Comics & Games. In sala Tobino (S18) segnaliamo alle 13 Igort, l’autore celebrato con la mostra “Oblomov” a Palazzo Ducale; alle 15, in collaborazione con Edizioni Inkiostro, il fumettista inglese Glenn Fabry; alle 16, Peter Kuper, autore di “Rovine” (ed. Tunué) e di illustrazioni e fumetti apparsi su “Time”, “MAD”, “The New York Times”; e alle ore 18, in collaborazione con Mondadori, le illustratrici giapponesi Marjorie Liu e Sana Takeda.

Alle 11, a Palazzo Ducale Raina Telgemeier sarà la ‘guida’ d’eccezione alla Mostra “Raina Telgemeier: dallo straordinario punto di vista degli adolescenti” che LC&G le dedica in collaborazione con la casa editrice Il Castoro che pubblica in Italia i suoi lavori. Nata a San Francisco nel 1977, Raina è autrice delle graphic novel autobiografiche “Smile” – per oltre 4 anni consecutivi nella classifica dei best seller del New York Times e vincitore dell’Eisner Award 2011 come Miglior pubblicazione per adolescenti – “Sorelle” – che le ha meritato l’Eisner Award come Miglior Autrice – e “Drama”.

All’Auditorium Fondazione Banca del Monte (S16), alle 10, si terrà l’incontro Lords for the Ring 2018 – The Simarillion con Ivan Cavini, Alberto Dal Lago, Edvige Faini, Angelo Montanini, Dany Orizio e Lucio Parrillo, sei grandi artisti del panorama fantasy italiano che hanno accettato la sfida della Società Italiana Studi Tolkieniani di realizzare, a chiusura di un grande ciclo cinematografico, un nuovo immaginario visivo del mondo creato da J.R.R. Tolkien.

E ancora, Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo con oltre 109 milioni di abbonati in oltre 190 paesi, proporrà nel programma dell’ Area Movie di Lucca Comics & Games un appuntamento imperdibile dedicato a uno dei titoli Netflix più amati: Star Trek: Discovery lo show sulle avventure della Flotta Stellare che continua la storia dell’iconico franchise.

A parlare della serie (ore 14.30, Teatro del Giglio) saranno Sonequa Martin-Green (che veste i panni del Primo Ufficiale Michael Burnham), Jason Isaacs (che interpreta il capitan Gabriel Lorca), Shazad Latif (ovvero il Tenente Tyler) e il produttore esecutivo Aaron Harberts). Star Trek: Discovery è in esclusiva su Netflix dal 25 settembre con un episodio a settimana: i primi otto episodi saranno rilasciati con cadenza settimanale fino a lunedì 6 novembre, per poi riprendere a gennaio 2018.

Al Lucca Comics & Games dopo trent’anni tornano gli Oliver Onions con un nuovo DVD, “Guido & Maurizio De Angelis – Oliver Onions Reunion Live – Budapest”, registrato in occasione del concerto tenutosi in Ungheria in omaggio a Bud Spencer. Domani a partire dalle 15 – Main Stage – gli Oliver Onions firmeranno il DVD in sole cento copie nell’evento chiamato “RadioAnimati on stage”.