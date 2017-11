Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Interpretiamo questi veterani dell’Afghanistan, dell’Iraq e così via. Siamo tutti completamente pazzi, quindi andiamo all’ospedale per i veterani per prendere le nostre medicine, perché abbiamo tutti dei disturbi post-traumatici. Siamo in terapia, veniamo seguiti, e ovviamente qualcuno sbrocca. Sto spiegando l’antefatto della storia, non so se la vedremo nel film. Qualcuno sbrocca, e veniamo tutti arrestati e messi sul bus per andare all’ospedale, e sul bus viene messo anche quest’altro tizio.

È un tizio che è stato preso perché ha visto un UFO, ha visto le astronavi dei Predator che atterravano sulla terra, e così viene messo con noi psicopatici. La loro intenzione è di prendere il bus, buttarlo in un fosso e spararci, perché siamo tutti scomodi. Ma ovviamente prendiamo il controllo del bus, e decidiamo di andare a far fuori quei Predator per conto nostro. Siamo abbastanza folli da credere a questo tizio che ha visto gli UFO, siamo sicuri che quegli alieni ci siano davvero. È molto fico!

Il film ha il classico umorismo di Shane Black. È stato divertentissimo girarlo, i Predator avevano un aspetto… insomma li hanno fatti per bene. Sono i classici Predator. Penso che il film sarà grandioso.