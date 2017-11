tempo di lettura 3'

Quando è stata resa nota la durata, pari a 1 ora e 59 minuti, di, molti fan dei cinecomic hanno espresso delle perplessità sul fatto che un blockbuster di tale durata e con così tanti personaggi abbia un minutaggio inferiore a quello di. La pellicola di Zack Snyder uscita lo scorso anno si attesta sui 151 minuti per quel che concerne la versione cinematografica e sui 180 per quel che riguarda la Ultimate Edition home video.

Un nuovo report pubblicato dal Wall Street Journal focalizzato sulla problematica produzione del kolossal in uscita il 16 novembre, spiega che la durata inferiore alle due ore, sarebbe stata imposta ai filmmaker da parte della stessa produzione, in primis dal CEO della Warner Kevin Tsujihara.

Lo studio era fermamente deciso a non portare nei cinema una pellicola troppo lunga o troppo “pesante” dal punto di vista della sceneggiatura tanto che gli interventi di Joss Whedon, subentrato a Snyder dopo la tragedia familiare che ha colpito il filmmaker, sarebbero stati indirizzati a rendere ancora più leggero quanto fatto fino a quel momento dal collega (che aveva comunque intrapreso già di suo un percorso diverso da BvS, stando ai rumour preliminari). E per rendere omogenee le due visioni dei registi, si è reso necessario un notevole lavoro di post-produzione e montaggio, affinato con svariate versioni del film mostrate, nel corso dei mesi, in molteplici screening. E le votazioni del pubblico rilasciate dopo la visione degli ultimi montaggi avrebbero ottenuto un rating simile a quello di Wonder Woman, elemento questo che fa ben sperare la major insieme alla performance di Ezra Miller nei panni di Flash. Lo studio è praticamente certo al 100% della riuscita del personaggio.

Adesso mancano circa dieci giorni al debutto di Justice League e sarà molto interessante analizzare le performance commerciali della pellicola il cui costo di produzione sarebbe arrivato, sempre secondo il WSJ, a 300 milioni di dollari.

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece. Chris Terrio e Joss Whedon hanno scritto il film su una storia di Terrio e Zack Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 16 novembre 2017.