Aquaman: Jason Momoa sul tono del film e sull’evoluzione del suo personaggio da Justice League

In una recente intervistaha avuto modo di parlare di, personaggio interpretato dall’attore in Justice League e nel cinecomic omonimo di James Wan in arrivo nelle nostre sale nel 2019.

Sull’evoluzione del supereroe da Justice League ad Aquaman ha dichiarato:

In Justice League lo vediamo toccare il suo punto più passo, in una solitudine che volevo trasmettere in lui, così quando arriviamo a Aquaman sappiamo perché è diventato in quel determinato modo e perché si trova in quel solitario luogo.

Momoa ha poi parlato del tono generale del cinecomic, paragonandolo visivamente a quello di Star Wars:

È anche un grande road movie perché tocchiamo vari luoghi del mondo. Non mancheranno gigantesche navi in stile Star Wars e persone che cavalcano squali. È un mondo che non è mai stato visto prima d’ora.

