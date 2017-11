Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sentivo che The Shape of Water avesse bisogno di sei buoni mesi di attenzione costante, per trovare un pubblico e per goderselo visto che sono un essere umano che ha fatto qualcosa di cui va fiero e di cui è felice.

Mi è già successo in passato. Nel 2001, con La Spina del Diavolo – che è il mio secondo film preferito – stavo già lavorando a Blade 2. Tra i film che ho girato, Shape è al primo posto, La Spina al secondo e il Fauno al terzo. Durante la promozione della Spina del Diavolo ero immerso nella post-produzione di Blade 2 e non sarebbe dovuto accadere. Ero così fiero del mio film, ma non mi sono goduto il momento. I film sono come bambini, crescono, ti abbandonano e non tornano più a casa. Vanno all’università e non ti chiamano più. Ecco perché con Shape of Water volevo godermi il viaggio.