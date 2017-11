tempo di lettura 1'

Secondo The Wrap il celeberrimo villain della DC Comicsdebutterà al cinema nel sequel di

Come noto da tempo, Black Adam non apparirà nel film di Shazam (per il quale è stato recentemente ingaggiato, come protagonista, Zachary Levi), tanto che in molti stavano già speculando circa una possibile incursione “solitaria” di Dwayne “The Rock” Johnson nei panni del personaggio.

Ma secondo Umberto Gonzalez, solitamente ben informato in materia, sarà proprio il sequel del commercialmente fortunato film di David Ayer a servire da trampolino di lancio. In Suicide Squad 2, il team di antieroi dovrà sventare la minaccia posta da un’arma di distruzione di massa. L’arma in questione sarà appunto Black Adam.

Chiaramente vi terremo aggiornati circa l’evolversi della faccenda.