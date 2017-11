tempo di lettura 2'

Rottentomatoes, croce e delizia di molte discussioni di carattere cinematografico sui siti di cinema di tutto il mondo.

Il celeberrimo aggregatore che, lo ricordiamo, non elargisce una votazione “propria”, ma si “limita” a stabilire la percentuale di recensioni positive ricevute da una pellicola finisce spesso al centro di mille polemiche, che tendono a diventare particolarmente accese quando si ha a che fare con un genere, quello dei cinecomic, che può annoverare fra le fila dei suoi appassionati, dei fan molto… riottosi.

Cosa che avverrà di sicuro anche per la classifica dei 50 migliori cinecomic di sempre riportata dal sito, in cui le posizioni non sono state assegnate in base al “Certificato di Freschezza” ottenuto dalle pellicole prese in esame, quanto seguendo i criteri dell’Inferenza Bayesiana. Vi consigliamo di dare uno sguardo alla reativa pagina wiki per capire di cosa si tratti.

Ed è proprio per questo che, nella prima posizione di questa chart, è possibile trovare Wonder Woman, il cinecomic con Gal Gadot diretto da Patty Jenkins.

Negli altri gradini del podio ci sono Logan – The Wolverine di James Mangold (secondo) e Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan (terzo).

Ecco il Tweet con cui la regista del cinecomic Warner ha diffuso la notizia:

Potete scoprire le altre posizioni in questa pagina.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman uscito il 2 giugno 2017 (l’1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.