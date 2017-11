tempo di lettura 1'

Debutta direttamente al primo posto al box-office italiano, il film di Paolo Genovese, che dopo il successo di(oltre 17 milioni complessivi) torna in sala con un film drammatico. Con 134mila euro, il film apre in testa e dovrebbe rimanerci per tutto il weekend.

Seconda posizione per l’horror Auguri per la tua Morte: 107mila euro per la pellicola Blumhouse, con la miglior media della classifica. Al terzo posto troviamo Thor: Ragnarok con quasi 80mila euro e un totale di 7.4 milioni di euro.

Apre al quarto posto Borg McEnroe, con 68mila euro, mentre Addio Fottuti Musi Verdi debutta in quinta posizione con 62mila euro: sarà interessante come si piazzerà nel weekend il film dei TheJackal.

Le altre nuove uscite: Paddington 2 debutta al settimo posto con 31mila euro e una media inferiore ai 100 euro, anche se senza dubbio crescerà nel weekend. Quattordicesima posizione, invece, per la palma d’oro The Square, con 12mila euro.