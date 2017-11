tempo di lettura 1'

Continua il trend positivo al box-office italiano. Venerdìdi Paolo Genovese ha raccolto 213mila euro, rimanendo in testa e salendo a 348mila euro in due giorni. Al secondo postoincassa 147mila euro (ottenendo la miglior media per sala), per un totale di 255mila euro in due giorni.

Segue Thor: Ragnarok, con 116mila euro e 7.5 milioni complessivi, mentre al quarto posto Borg McEnroe incassa 88mila euro e sale a 157mila euro in due giorni. Quinta posizione per Paddington 2, con 75mila euro e un totale di 108mila euro in due giorni.

Tra le altre nuove uscite, Addio Fottuti Musi Verdi scende al settimo posto incassa 61mila euro (124mila euro complessivi), mentre The Square al tredicesimo posto incassa 23mila euro salendo a 37mila euro complessivi.