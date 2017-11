tempo di lettura 1'

In una recente intervista con IGN Guillermo Del Toro ha purtroppo confermato che la sua rivisitazione in chiave dark di Pinocchio non vedrà la luce.

Queste le parole del regista:

Non lo faremo. L’idea comunque era di fare un Pinocchio durante l’ascesa del fascismo in Italia, con Mussolini. Poteva essere una bella metafora della scelta tra essere umani o burattini. Ma non è più in fase di sviluppo.

Pinocchio arriverà sul grande schermo sia con una rivisitazione Disney che con una versione diretta da Matteo Garrone.