tempo di lettura 6'

Approdare alla recitazione per caso, assistendo a delle riprese fortuitamente allestite nella via in cui abiti. Può succedere, e può succedere anche di diventare un attore di grido, con 724 mila follower su Twitter e più di due milioni di fan su Facebook. È ciò che è successo ad, luminoso talento comico del Libano, nonché apprezzato interprete drammatico al cinema; a lui la responsabilità, il prossimo anno, di essere al timone della prima produzione originale mediorientale di

Nel frattempo, Karam raccoglie il plauso di pubblico e critica in patria e all’estero, a seguito della sua ultima, toccante performance: quella del meccanico di Beirut Toni Hanna, protagonista di L’Insulto del conterraneo Ziad Doueiri, presentato con grande successo all’ultimo Festival di Venezia, dove il co-protagonista Kamel El Basha si è aggiudicato la Coppa Volpi come miglior attore.

Abbiamo avuto il piacere di intervistare Adel Karam, che ci ha raccontato il proprio percorso professionale, commentando i propri progetti futuri e, ovviamente, la sua esperienza sul set di L’Insulto, in uscita in Italia il prossimo 6 dicembre distribuito da Lucky Red.

Partiamo dall’inizio di tutto: quando e come sei approdato alla recitazione?

Circa 25 anni fa, per puro caso. Stavo bevendo una tazza di caffè sul balcone della casa dei miei genitori, e ho notato alcuni ragazzi che stavano girando una scena di un programma comico in strada. Avevano bisogno di un attore in più, e il regista mi chiese se mi andasse di comparire nella scena. Accettai, e da allora non ho più smesso di recitare.

È un inizio curioso, specie considerando la carriera che ne è seguita. Al momento, sei tra i più importanti stand-up comedian del Medio Oriente; come mai ti sei concentrato maggiormente su ruoli brillanti?

In realtà, il ruolo di Toni Hanna in L’Insulto non è la mia prima apparizione in un film drammatico. Ho iniziato come comico, ma col tempo le mie performance sono state notate da produttori e registi, che hanno visto in me un attore e non unicamente un comico. Mi sono stati offerti svariati ruoli da allora, in film come Caramel ed E ora dove andiamo? di Nadine Labaki. Ho poi interpretato il ruolo principale in One day I’ll leave di Layal Rajha. L’Insulto è il mio quarto film. In questo senso, mi piace cercare di alternare i ruoli comici a quelli drammatici.

Il film di Ziad Doueiri è quindi arrivato proprio nel momento opportuno.

Beh, Ziad è un regista di grande talento che ha realizzato parecchi film, e ha sempre mantenuto un alto livello professionale anche rispetto agli standard internazionali. Sono entrato nel cast di L’Insulto e, per me, è stata una grande gioia essere scelto per il ruolo principale. Lavorare con Ziad è stato splendido, un’esperienza nuova che ho amato moltissimo e che non dimenticherò mai.

A questo proposito, come ti sei preparato ad affrontare il ruolo di Toni Hanna?

Sono nato e cresciuto ad Achrafieh, un’area prevalentemente cristiana nella parte orientale di Beirut. Il personaggio di Toni Hanna è un cristiano che non riesce a superare alcuni eventi che sono accaduti durante la guerra civile, e che si sente perseguitato nel proprio paese in quanto cristiano. Molte persone, nel mio quartiere, provano questa stessa sensazione e, personalmente, conosco parecchi Toni Hanna. Quindi, per prepararmi al ruolo, ho parlato con alcuni di essi per capire meglio le loro personalità e il loro modo di pensare, e perché siano ancora così pieni di rabbia 27 anni dopo la fine della guerra. Comprendendo le loro emozioni, sono stato in grado di portare in scena il personaggio che ho interpretato.