tempo di lettura 1'

Come rivelato da TVLine, la HBO starebbe valutando l’autunno del 2018 come data d’inizio della produzione del film di, che farà proseguire la vicenda narrata nelle tre stagioni dello show, andate in onda tra il 2004 e il 2006. A oltre dieci anni dal mancato rinnovo della serie per una quarta stagione, il progetto di almeno un film (si è spesso parlato, anche, di due diversi lungometraggi) sembra essere più vicino.

Non è la prima volta che si parla del progetto: gran parte della sua fattibilità dipende, in effetti, dalla disponibilità del cast. Oggi, molti degli attori dello show sono ancora più impegnati di ieri (a cominciare da Ian McShane, che alterna progetti tra il grande e il piccolo schermo).

Qualora venga confermata l’idea di girare un film di Deadwood ad autunno del prossimo anno, è probabile che il periodo sia stato selezionato proprio per far combaciare le disponibilità di vari membri del cast.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La serie è stata cancellata nel 2006 dopo tre stagioni, annunciando l’intenzione di concludere la storia con due film della durata di due ore.

Fonti: TVLine, CS