potrebbe essere la prossima star ad unirsi all'X-Men Universe della 20Th Century Fox che, ormai da un po', ha trovato il proprio padrino e traghettatore in

A riportare la notizia delle trattative in corso fra la star – fresca del trionfo critico di The Disaster Artist – e la major è l’Hollywood Reporter. Stando al magazine, Franco dovrebbe interpretare James Arthur “Jamie” Madrox, ovvero Multiple Man, in un film solitario dedicato al personaggio ideato da Len Wein, Chris Claremont e John Buscema (disegni). La sua prima apparizione in un fumetto risale al febbraio del 1975.

La pellicola, che andrà ad allargare le fila dei cinecomic Marvel targati 20Th Century Fox, sarà scritta da Allan Heinberg, uno degli sceneggiatori di Wonder Woman, con Kinberg alla produzione insieme alla sia Genre Films e alla Ramona Films di James Franco.

