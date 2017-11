tempo di lettura 1'

Come rivelato da Collider,(A-Team, The Grey, Stretch – Guida o muori) dirigerànell’action-thriller, le cui riprese dovrebbero partire il prossimo anno.

Frank Grillo, già diretto da Carnahan in The Grey, dovrebbe interpretare il protagonista, Roy. Farà parte del cast anche Mel Gibson, in un ruolo i cui dettagli non sono stati ancora resi noti (alcune speculazioni lo vedono potenzialmente in un ruolo da villain, ma al momento non c’è alcuna conferma).

Dalle pochissime indiscrezioni, la trama sembra ruotare attorno a un uomo che continua misteriosamente a rivivere lo stesso giorno.

Tra gli ultimi film con Grillo troviamo Captain America: Civil War e La notte del giudizio – Election Year, entrambi usciti nel 2016. Nel 2016, Gibson ha diretto La battaglia di Hacksaw Ridge. Come attore, tra gli ultimi film ai quale ha preso parte troviamo la commedia Daddy’s Home 2, diretta da Sean Anders.

Fonte: Collider