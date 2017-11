tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety , visto di recente nella serie Netflix The Get Down e nel film Città di Carta sarebbe stato ingaggiato dalla Legendary Pictures per un ruolo di primo piano in, il film in live-action tratto dal videogame Great Detective Pikachu che verrà sceneggiato da Nicole Perlman e Alex Hirsch e diretto da(Piccoli Brividi, Mostri contro Alieni, Shark Tale).

Il lungometraggio, che verrà prodotto dalla Legendary e distribuito dalla Universal in tutti i territori al di fuori del Giappone, sarà costruito intorno alla figura di Detective Pikachu, apparso in Meitantei Pikachu: Shin Konbi Tanjō (名探偵ピカチュウ ~新コンビ誕生~) conosciuto anche come Great Detective Pikachu: Birth of a New Duo.

Come spiega Wikipedia: