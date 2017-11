Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Con oltre di 863 milioni di dollari raccolti in tutto il mondo,occupa la sesta posizione – in termini di incassi – all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel.

James Gunn, tuttora al lavoro sul terzo film della saga, ha reso disponibile online – e gratis – l’intera sceneggiatura del film.

Oltre a pubblicare lo script, il regista ha inoltre rivelato vari dettagli aggiuntivi, come il cambiamento di alcune battute sul set o il fatto di aver iniziato a lavorare sulla sceneggiatura del Vol. 2 il giorno in cui Guardiani della Galassia debuttò nelle sale nel 2014.

Come inoltre specificato da Gunn, lo script del primo film non è attualmente disponibile online.

Potete leggere la sceneggiatura del Vol. 2 cliccando sul link nel tweet del regista:

As promised, the Guardians of the Galaxy Vol. 2 script is now online. Read it here for free: https://t.co/xXGha4EhMH

— James Gunn (@JamesGunn) 21 novembre 2017