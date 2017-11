Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson torna a parlare di Rey e Kylo Ren

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Come evolverà il rapporto tra Rey e Kylo Ren in? A oggi non è dato saperlo, ma i trailer hanno comunque dato vita a numerose speculazioni.

Senza rivelare troppo di ciò che accadrà nel film, Rian Johnson si è limitato a dire che tra gli aspetti più interessanti della vicenda ci sarà proprio un “dualismo” di fondo tra i due personaggi, che porteranno il pubblico a sviluppare un certo grado di identificazione con entrambi.

Come spiegato da Johnson:

Credo ci sia un vero e proprio dualismo tra Rey e Kylo. Vi identificate in Rey, ma in qualche modo vi identificherete anche in Kylo in un modo che non è mai avvenuto con Darth Vader. Se questi film sono sull’adolescenza, Kylo raparesenta proprio quella rabbia adolescenziale, quel rifiuto dei genitori e quell’allontanamento dalle aspettative del padre. È qualcosa nella quale ognuno di noi, in qualche modo, si può identificare. E l’idea di un cattivo nel quale identificarsi nello stesso modo in cui ci si può identificare con un protagonista è certamente qualcosa di molto interessante.