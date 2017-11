Aquaman: Willem Dafoe paragona il regista James Wan a Sam Raimi

tempo di lettura 2'

avrebbe dovuto fare una comparsa in Justice League nei panni di Vulko. Le sequenze purtroppo sono finite sul pavimento della sala montaggio, perciò per guardare l’attore in azione dovremo attendere l’edizione Blu-Ray del film o il cinecomic di James Wan in arrivo l’anno prossimo.

Dafoe ha parlato brevemente del progetto di recente e ha paragonato Wan a un altro filmmaker con cui ha lavorato in passato, il regista di Spider-Man.

Queste le sue parole:

James Wan e Sam Raimi sono entrambi registi personali. Hanno un tocco molto forte e sanno bene mettersi in gioco. Provengono dal mondo dell’artigianale, dell’horror, e la cosa bella degli horror è che il linguaggio cinematografico è molto ricco e pienamente soddisfacente. Ci sono tutti i presupposti per un film di qualità ma anche popolare, perché si tratta di un genere molto accessibile.

Nel cast del film, diretto da James Wan, Jason Momoa nei panni di Arthur Curry / Aquaman, Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), Tamuera Morrison (Tom Curry), Dolph Lundgren (Nereus), Yahya Abdul-Mateen II (BLack Manta), Patrick Wilson (Orm / Ocean Master), Nicole Kidman (Atlanna), Ludi Lin (Murk). Prodotto da Peter Safran e prodotto a livello esecutivo da Zack Snyder, Deborah Snyder, Rob Cowan, Jon Berg e Geoff Johns, il film uscirà il 21 dicembre 2018 negli USA e a gennaio 2019 in Italia. Creato da Paul Norris e Mort Weisinger, Aquaman è comparso per la prima volta nei fumetti DC in “More Fun Comics” #73 del 1941. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

