Il DCEU ha a che fare con dei rumour più o meno “drammatici” a cadenza quasi giornaliera.

L’ultimo – apparso su Reddit non si sa perché e su quale base – sosteneva che la Warner ha licenziato David F. Sandberg dalla regia di Shazam per via dell’impronta dark, sexy e violenta che il filmmaker vorrebbe conferire al cinecomic.

Il filmmaker ha liquidato la cosa con un tweet:

Reading /r/DCEUleaks on reddit is the best pic.twitter.com/8wEaraZf9n — David F. Sandberg (@ponysmasher) 25 novembre 2017

La scarsa attendibilità della cosa viene confermata anche dal fatto che Zachary Levi, il protagonista del cinecomic, lo aveva definito come “Big con i superpoteri”.

Le riprese del cinecomic diretto da David F. Sandberg, ricordiamo, avranno luogo a Toronto a partire dal prossimo febbraio.

Creato nel 1939 da C. C. Beck e Bill Parker, Shazam comparve per la prima volta su Fawcett Comics’ Whiz Comics #2. Il teenager Billy Batson si trasformava nel “mortale più potente del mondo” dopo aver pronunciato la parola Shazam, ottenendo poteri straordinari da dei antichi.