Com’è noto,è il nuovo film di, nonché l’ultimo progetto cinematografico al quale prenderà parte, che ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione

Nel cast figura anche Vicky Krieps (A Most Wanted Man), che in una delle sue ultime interviste ha rivelato di aver preso parte a un provino senza avere idea di essere presa in considerazione per un film del regista di Magnolia, Il Petroliere e The Master.

Krieps ricevette difatti un breve monologo – scritto da Anderson – ma non lesse attentamente la mail del suo agente. L’attrice filmò un breve video della sua performance e lo fece spedire. Quando Anderson lo visionò, si convinse di avere a che fare con la persona giusta per il ruolo che aveva in mente.

Dunque, quando Krieps venne a sapere che il regista l’aveva selezionata, rimase di sasso. Come spiegato dall’attrice:

Quando ho girato quella clip credevo che fosse per un saggio studentesco!

Così, Krieps ha ottenuto il ruolo di Alma, una giovane cameriera che divenne la musa dello stilista Reynolds Woodcock (interpretato proprio da Day-Lewis).

Dalla sinossi ufficiale del film, diffusa dalla Focus Features e dalla Annapurna Pictures:

Il regista e sceneggiatore Paul Thomas Anderson esplorerà ancora una volta un peculiare periodo del XX secolo. Il suo nuovo film è un dramma ambientato nel mondo dell’alta sartoria londinese del 1950. La storia fa luce sui retroscena della vita di un sarto (Day-Lewis) che ha confezionato abiti per molti membri dell’alta società ed anche per la Famiglia Reale.

Nel cast figurano anche Lesley Manville (Maleficent), Camilla Rutherford (The Darjeeling Limited).

Il regista produce il film insieme a JoAnne Sellar e a Megan Ellison della Annapurna. Peter Heslop, Adam Somner e Daniel Lupi figurano invece come produttori esecutivi.

La pellicola approderà nelle sale americane il 25 dicembre.

