Spoiler

tempo di lettura 2'

In larga parte, sappiamo quali personaggi appariranno in. Proprio oggi, come avrete visto, è arrivato online il nuovo trailer del colossale cinefumetto dei Marvel Studios.

Per quanto riguarda Avengers 4, parte del territorio riguardante i personaggi che vedremo è costellato di speculazioni. Tuttavia, nel parlare di cosa possiamo aspettarci dal quarto film sui Vendicatori, Scarlett Johansson ha indirettamente rivelato che Captain Marvel avrà delle scene con Vedova Nera e con Hulk.

Come spiegato da Johansson:

Avremo Brie Larson nel film. È qui con noi ancora prima di girare Captain Marvel. Proprio l’altro giorno è accaduto qualcosa di buffo. Accanto a lei c’era Hulk, e Joe Russo le ha detto di allungare la mano davanti alla faccia di Mark Ruffalo per fermarlo. Lei ha chiesto “Davanti alla faccia? Perché?”, e a quel punto le hanno spiegato “Perché è a quell’altezza e a quella distanza dalla faccia che c’è il petto di Hulk!”. A quel punto si è messa a urlare “Sono nuova! Abbiate pazienza!”. È surreale, per me, assistere sempre a nuovi arrivi nel cast e vedere i nuovi attori tuffarsi nei ruoli di questi personaggi così iconici. Penso porteranno molta gioia alle nuove generazione. Mi sento decisamente bene pensando al lavoro che abbiamo fatto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Avengers 4 uscirà un anno dopo Avengers: Infinity War, il 3 maggio 2019. Entrambi i film sono stati scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely e diretti da Anthony e Joe Russo, le riprese sono effettuate per la prima volta interamente con cineprese Digital IMAX.

Il cast di Avengers 4 non è stato ancora confermato, mentre in Avengers: Infinity War torneranno Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scalett Johansson, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Bettany, Elizabeth Olson, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Don Cheadle, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sean Gunn, Tom Holland, Josh Brolin, e Paul Rudd. Avengers: Infinity War uscirà il 4 maggio 2018.

Fonte: CBM