A inizio novembre la CNBC ha riportato una voce secondo la quale lae laavrebbero condotto delle discussioni aventi, come oggetto, l’acquisizione di una porzione sostanziale degli asset del conglomerato media di Rupert Murdoch da parte della Casa di Topolino.

Se l’operazione dovesse andare in porto, nelle mani della Disney finiranno tutte quelle attività della Fox non collegate al broadcasting (la major di Burbank possiede già la ABC e, legalmente, non potrebbe avere anche Fox Broadcasting) come la divisione cinematografica e quella satellitare (Sky), presenti in alcuni dei mercati internazionali come la Germania, l’Italia e l’inghilterra.

David Faber di CNBC ha in seguito specificato che stando alle sue fonti, le trattative fra le parti sarebbero ancora in corso e che l’idea della fusione non sarebbe stata accantonata del tutto.

Una nuova, interessante indiscrezione su una compravendita dai contorni non chiari (c’è chi ipotizza che possa “solo” trattarsi di un gioco speculativo fra le parti per aumentare i reciproci valori azionari) arriva ora da un articolo di Deadline in cui due dei più celebri columnist della stampa cinematografica americana, Peter Bart e Mike Fleming Jr., discutono a riguardo delle questioni più scottanti e rilevanti dell’industria della settima arte.

È proprio Mike Fleming ad affermare:

Vorrei cominciare con un rumour estremamente succoso che sta acquistando sempre più credito e viene sempre più discussa in città, ovvero che la Disney starebbe procedendo in maniera molto spedita verso l’acquisizione della Fox. La versione che è giunta alle mie orecchie è questa: il clan Murdoch manterrà il possesso della divisione sport e delle property dedicate al news broadcasting, mentre tutto il resto, TV e cinema, passeranno alla Disney. Entrambe le parti mantengono il silenzio radio e se ripensiamo a come la Disney abbia portato a termine le acquisizioni della Marvel e della Lucasfilm, mantenute sotto un cono di silenzio, se la cosa diventerà realtà lo scopriremo solo ed esclusivamente quando verrà dato l’annuncio. Ed è un argomento che tiene banco oggi a Hollywood. In maniera ben poco sorprendente l’umore in città non è all’insegna dell’entusiasmo, più che altro per l’incertezza che deriva con la potenziale riduzione di una major a generatore di contenuti del sistema Disney.

