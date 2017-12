tempo di lettura 2'

Brusca interruzione per le riprese di, il biopic di Freddie Mercury con protagonista Rami Malek.

Secondo quanto riporta la BBC, la Twentieth Century Fox Film ha dovuto interrompere temporaneamente la produzione a Londra a causa di una “inaspettata assenza da parte di Bryan Singer”. Un portavoce del regista ha spiegato che la pausa è dovuta a “un problema di salute personale che coinvolge Bryan e la sua famiglia,” e che Bryan “spera di tornare al lavoro appena terminate le vacanze natalizie”.

L’Hollywood Reporter è più preciso, citando fonti interne alla produzione. Secondo il sito, Singer non si è più fatto vedere sul set dopo la pausa del Ringraziamento, cosa che ha reso molto nervosi i produttori, tanto che si è pensato addirittura a rimpiazzarlo. Nei mesi scorsi Singer si sarebbe anche presentato spesso in ritardo sul set, e in occasione di una sua assenza un direttore della fotografia lo avrebbe sostituito. Non è la prima volta che il regista sparisce durante le riprese di un suo film: accadde sia con Superman Returns che con X-Men: Apocalypse.

Per il momento non resta che aspettare le evoluzioni della vicenda: vi terremo aggiornati.

Nel cast troviamo Rami Malek (Freddie Mercury), Joe Mazzello (Joe Deacon), Ben Hardy (Roger Taylor) e Gwilym Lee (Brian May), oltre a Lucy Boynton (Mary Austin), Aidan Gillen e Tom Hollander.

La pellicola approderà nelle sale americane il 25 dicembre 2018.

Scritto da Justin Haythe, il film è prodotto da Graham King, Jim Beach e Singer.