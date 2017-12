tempo di lettura 2'

ha rassegnato le dimissioni dall’Australian Academy of Cinema and Television Arts dopo che mercoledì la Sydney Theatre Company ha rivelato di aver ricevuto una lamentela su di lui per un “comportamento inappropriato” dopo la sua rappresentazione di Re Lear avvenuta due anni fa.

“Il signor Rush non è stato contattato dalla Sydney Theatre Company […], non sono stati forniti dettagli, circostanze, accuse o eventi tali da meritare una risposta significativa”: così ha replicato il legale di Rush, spiegando che l’attore non era stato nemmeno informato delle accuse. “È molto deludente constatare che la Sydney Theatre Company ha deciso di macchiare il suo nome danneggiando ingiustamente la sua reputazione in questo modo. Non garantire a una persona il suo diritto a sapere di cosa sia stata accusata, e addirittura di sapere di essere stata accusata, limitandosi a rilasciare pubblicamente questa informazione, va contro la giustizia naturale e il modo in cui opera la nostra società.”

Rush ha comunque deciso di allontanarsi per qualche tempo dalle scene e dal proprio ruolo nell’industria australiana dello spettacolo: “Recenti notizie sui media hanno portato avanti accuse inaccettabili riguardo la mia posizione nel mondo dell’intrattenimento. È irragionevole che i miei colleghi debbano in qualche modo essere associati a queste accuse. In queste circostanze, ho deciso di lasciare il mio ruolo di ambasciatore come presidente dell’AACTA, finché questi problemi non verranno risolti. Non ho preso questa decisione alla leggera, ma nell’attuale clima di insinuazioni credo che dare un taglio e ripulire l’aria sia la cosa migliore da fare.”

L’AACTA ha così risposto alle sue dimissioni: “AACTA riconosce la decisione di Geoffrey Rush di dimettersi volontariamente dal proprio suolo di presidente, e accetta e rispetta la sua decisione. Questa situazione ci preoccupa molto, e porteremo avanti azioni che da un lato garantiscano il rispetto del diritto alla presunzione d’innocenza e di un giusto processo, assicurando tuttavia il buon governo d’impresa in queste circostanze.” Lunedì sera l’organizzazione terrà la cena annuale, che mercoledì sarà seguita dalla settima edizione dei premi annuali del cinema australiano.

Rush, nominato quattro volte all’Oscar e vincitore per Shine, ha ottenuto cinque nomination agli AFI Awards (il premio precedente agli AACTA), vincendo per Shine e ottenendo anche un riconoscimento alla carriera nel 2009.

Fonte: THR